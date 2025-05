Oletko nähnyt häntä? 47-vuotias mies katosi Porissa

47-vuotias mies on ilmoitettu kadonneeksi Porissa, kerrotaan Lounais-Suomen poliisin tiedotteessa. Hänestä kaivataan havaintoja.

Miehestä tehtiin viimeinen havainto perjantaina iltapäiväkahden aikoihin Porin keskustassa. Viranomaiset arvioivat, että hän on todennäköisesti liikkeessä jalkaisin.

Mies on 176 senttimetriä pitkä. Hän on ruumiinrakenteeltaan solakka. Miehellä on parransänki ja ruskeat hiukset.

Lähtiessään miehellä oli yllään tummat farkut sekä vihertävä kevätpusakka tai takki. Hänellä oli mustat kengät.

Havainnot tai kadonneeseen liittyvät tiedot voi ilmoittaa poliisille sähköpostitse vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai WhatsApp- tai tekstiviestillä numeroon 050 411 7655.

Tällä hetkellä asiassa ei epäillä rikosta.