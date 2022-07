Oletko huomannut tämän? Armand Duplantisin poikkeuksellinen tekniikka ällistyttää: "Hän on maailmassa ainoa, joka tekee niin"

Duplantis oli omaa luokkaansa Eugenen MM-finaalissa, sillä toiseksi tullut Yhdysvaltain Christopher Nilsen ylitti vain 594. Radiosportenin asiantuntija ja entinen seiväshyppääjä Miro Zalar kertoi, mikä tekee ruotsalaisen hyppäämisestä niin erikoista.

– Suurin osa meistä seiväshyppääjistä laittaa seipään keskelle laatikkoa. Sellaista voi tapahtua, kun hyppääjä laittaa seipään suoraan laatikkoon ja silloin häviää todella paljon energiaa. Mondo sen sijaan laittaa seipään maahan juuri ennen laatikkoa, nykäisee sitä ja saa kaiken voiman mukaan hyppyyn, Zalar sanoi.

Duplantis kertoo, että kilpakumppanit ympäri maailmaa ovat huomanneet ruotsalaisen hyppäämisessä piilevän erityispiirteen.

– Minä olen ainoa, joka tekee niin. En ole nähnyt ketään, kuka tekisi samalla tavalla kuin minä ja kaikki ajattelevat, että olen outo, kun teen niin. Se on tuntunut minusta helpommalta tehdä niin. Aloitin tekemään sitä kotona puutarhassa kauan aikaa sitten. Seiväshyppy on kummallinen laji, jossa on monia tekniikoita. Mikä toimii minulla ei toimi muilla. Sillä tavalla urheilu toimii, Duplantis totesi Expressenille.

Duplantisilta kysyttiin, että miksei kukaan tee samoin kuin hän.

– Jos haluat tehdä sen helpoksi, sinun täytyy olla todella nopea, vahva ja sulava. Ei ole muuta oikotietä. Sinulla täytyy olla se. Se tarkoittaa sitä, että pitää olla seipään kanssa ja hyppiä, hyppiä ja hyppiä. Se on ainoa tapa löytää oikea tunne, Duplantis summasi.

Vasta 22-vuotias Duplantis on ehtinyt jo voittaa urallaan EM-, MM- ja olympiakultaa. Hän on rikkonut viidesti maailmanennätyksen. Zalar nostaa esille, että Duplantisin poikkeuksellinen fysiikka on tämän menestyksen takana.

– Hän on maailmassa ainoa, joka tekee niin. Se, että hän voi tehdä niin, on kiinni yhdestä asiasta ja se on nopeus. Kun hän hyppää, juoksee hän kymmenen metriä sekunnissa ja silloin, kun sinulla on tuollainen nopeus voit juosta ja hypätä kuin hän, Zalar kertoi.