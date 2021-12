Tajuatko, mitä tämä liikennemerkki yrittää kertoa pysäköinnistä? Onneksi tällaisiin kummajaisiin ei törmää Suomessa!

Sydneyläinen juristi Jahan Kalantar on julkaissut TikTok-tilillään videon alkuun hyvin epäselvältä vaikuttavasta liikennemerkistä , jossa kerrotaan, miten eräällä pysäköintialueella tulisi pysäköidä.

Sydney on Uuden Etelä-Walesin osavaltion pääkaupunki. Noin 7,5 miljoonan asukkaan osavaltiossa kerrotaan jaettavan vuosittain parkkisakkoja noin 190 miljoonan Australian dollarin eli runsaan 120 miljoonan euron edestä.

Asiantuntijoiden mukaan joka neljännen parkkisakon syynä on se, ettei pysäköijä yksinkertaisesti ymmärtänyt pysäköintisääntöjä.

– Täällä Sydneyssä me olemme tottuneet maailman hulluimpiin liikennemerkkeihin, Kalantar toteaa.

Näin tulkitset kylttiä

Videolla näkyvää merkistöä lähdetään Kalantarin mukaan purkamaan käänteisesti eli kyltit osoittavat, milloin pysäköinti on kielletty.

Kyltissä on myös ilmoitettu erityistapaus-ajankohta, joka on tässä tapauksessa vuoden viimeisen päivän aamukahdeksesta vuodenvaihteen yli ensimmäisen päivän aamukahteen. Tänä aikana pysäköinti on kielletty myös pysäköintiluvan omistajilta auton hinaamisen uhalla.