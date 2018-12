Oikeusministeri Häkkänen tuoreesta isyydestään: "Tyttären nimestä täytyy vielä keskustella"

– Tyttärellä on pohjalaisgeenit ja hän on hyvin taipuvainen ilmoittamaan mielipiteensä suoraan. Minä sitten yritän isänä parhaani mukaan häntä palvella. Ruokaa, hoivaa, hoitoa ja puhdasta vaatetta tarvitaan yötä myöten.

Häkkäsen mukaan uusi perheenjäsen on nostanut pintaan voimakkaita tunteita.

– Uuden elämän alku on hämmentävämpi kokemus, kuin mitä pystyi etukäteen kuvittelemaan. Kaikkea on etukäteen papereista luettu ja ystäviltä kuultu, mutta kaikki on silti uutta ja ihmeellistä.