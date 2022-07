Oikeusasiamieheltä huomautus Poliisihallitukselle, ohjaava kirje voinut vaarantaa hoitoa tarvitsevien ja sivullisten turvallisuuden

Kirjeessä on katsottu, ettei poliisi voi puuttua ihmisen vapauteen, ellei hänestä ole tehty tarkkailulähetettä, vaan kuljetus perustuu ihmisen vapaaehtoisuuteen ja suostumukseen.

Oikeusasiamiehen mukaan tämä peruslähtökohta kirjeessä on virheellinen ja lainvastainen eikä erottelua voida voimassa olevan lainsäädännön mukaan tehdä.

– Mielenterveyslaissa on poliisin virka-avun suhteen nimenomaisesti rinnastettu tilanteet, joissa tarkkailulähete on laadittu tai joissa virka-apua pyydetään tarkkailulähetteen laatimiseksi. Molemmissa tilanteissa poliisi on velvollinen antamaan virka-apua samalla tavalla, tiedotteessa sanotaan.