F1 julkaisi uskomattoman kuvaparin Ferrari-tulokkaan autosta

F1 julkaisi tähän liittyen uskomattoman kuvaparin Bearmanin auton sisäkamerasta. Ensimmäinen kuva on otettu ennen kisaa, toinen sen jälkeen. Kisan jälkeen otetusta kuvasta on nähtävissä, että Bearmanin pää on heilunut ohjaamossa niin paljon, että kuljettajan turvaksi asennettava pääntuki on painunut Bearmanin vasemmalta puolelta lommoille.