Ohikulkijat eivät pysähtyneet auttamaan elvyttäjää – poliisilta pysäyttävä kirjoitus: "Entä jos olisi ollut vaimo, äiti, isä, veli, sisko tai ystävä"

– Kello on kahdeksan aamulla ja elvytystä jatkaa tämä apua huutava ihminen. Sairauskohtaus on sattunut kerrostalon pihassa. Taatusti joku kuulee avunhuudot, taatusti apua on saatavilla, kun vain joku pysähtyisi tai tulisi ulos asunnostaan katsomaan mikä on hätänä, poliisi kirjoittaa.