Ohikulkijan tokaisu paljasti pälkäneläisen rivitalon alla muhineen täystuhon – "Haisevaa, tummaa, vetistä"

Kyseessä on neljän asunnon asunto-osakeyhtiö Onkkaalanrivi Oy, jonka kurjistuneesta tilanteesta on käyty keskustelua vuosien ajan.

Pälkäneellä Takojanpolku 13:ssa sijaitseva rivitaloyhtiö on nimittäin rakennettu jätteillä peitetyn, Pälkäneen kunnan myymän soramonttutontin päälle vuonna 1988. Monttuun on asukkaiden kanteen taustatietojen mukaan lapattu kotitalous- ja likakaivojätteiden lisäksi teollisuus- ja rakennusjätettä.

MTV Uutiset on kertonut aiemmin, että talon ja jätteiden välissä on noin kolmen ja puolen metrin vahvuinen hiekkakerros. Pälkäneen kunta sai tontin aikanaan vaihtokaupalla rakennusliikkeeltä, joka meni sittemmin konkurssiin.

Kun jätteet ovat vuosien saatossa hajonneet, maaperä rivitalon perustusten alla on mennyt uuteen uskoon.

Seinät halkesivat, lattia vinoutui

Oikeudessa kiistellään nyt siitä, onko kyse ympäristövahingosta, kuka maksaa ja kuka on vastuussa. Maahan ahdetulla ryönällä kun on ollut dramaattiset seuraukset Onkkaalanrivin asukkaille.

Asunnoista on tullut käyttökelvottomia. Ne ovat olleet jo vuosia asumiskiellossa. Esimerkiksi asuntojen seinät ovat halkeilleet ja lattiat kaltevoituneet. Pälkäneen kunta velvoitti taloyhtiön viimeisen asukkaan muuttamaan pois häädön uhalla kesäkuussa 2019.

Asukkaat katsovat, että asiasta on vastuussa huonokuntoisen tontin myynyt ja kaavoittanut Pälkäneen kunta. Kunta puolestaan on kiistänyt olevansa vastuussa tapahtuneesta ja vedonnut siihen, että talon rakennuttaja on aikanaan ollut tietoinen ongelmasta.