Rivitalo vajosi ja eläkeläiset menettivät kotinsa – nyt pahasti velkaantuneet asukkaat saattavat joutua maksamaan myös valtavat purkukustannukset

Kysymyksessä on neljän asunnon yhtiö, jonka edesottamuksia on puitu jo useita vuosia. Pälkäneellä Takojanpolku 13:ssa sijaitseva neljän huoneisto rivitaloyhtiö on rakennettu vanhan soramontun päälle vuonna 1988.

Monttu on täytetty kunnan toimesta rakennus-ja teollisuusjätteillä. Talon ja jätteiden välissä on kolmen ja puolen metrin vahvuinen hiekkakerros. Kunta sai tontin vaihtokaupalla rakennusliikkeeltä, joka on nyt jo konkurssissa eli sieltä ei korvauksia voi hakea. Kunta puolestaan on kiistänyt olevansa vastuussa tapahtuneesta.