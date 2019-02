Nyt väistyivät sohvat ja matot, sillä superluminen talvi on saanut suomalaiset himoitsemaan lumilinkoja! "Kaikki meni että heilahti"

K-Raudasta kerrotaan, että viime vuosina varastoihin jääneet lumilingot on kaikki myyty.

Kukaan ei osannut varautua näin lumiseen talveen, joten myös tavarantoimittajilla on hankaluuksia toimittaa lisää linkoja kauppoihin.

– Kyllä niitä tuleekin vielä, mutta ihan kädestä suuhun myydään. Tuossa on useampi mies kasaamassa niitä kokoon laatikoista, jotta saadaan luovutettua asiakkaille, kommentoi myyjä Jani Juttula.

Marimekko väistyi lumilingon tieltä



Hakusanaa "lumilinko" on käytetty Torissa jo lähemmäs 300 000 kertaa tänä vuonna. Määrä on korkea millä tahansa mittarilla mitattuna. Parhaana päivänä lumilinkoa haettiin 20 500 kertaa.

Torilla on kuukausittain vierailijoita liki puolet Suomen väkiluvusta.

– Eiköhän tämä lumilinkovimma kohdistu ennen kaikkea työnnettäviin linkoihin. Juuri ne tuntuvat olevan vähissä myymälöissä. On huomionarvoista, että lumilapioita ja -kolia myymälöissä on kuitenkin runsaasti, eikä niitä ole etsitty Toristakaan erityisen taajaan. Ehkä valkoista kurittajaa on sitten tullut niin runsaasti, että suomalaiset ovat todenneet, että tähän ei nyt lapio piisaa. Toki onhan työnnettävä linko ylipäätään lapiota kätevämpi ratkaisu, Tori.fi:n markkinointipäällikkö Laura Kuusela pohtii tiedotteessa.