Nyt se varmistui: Meta irtisanoo 11 000 työtekijää – Mark Zuckerberg pahoittelee virhearviointiaan

Zuckerberg pahoitteli työpaikkojen vähennyksiä ja selitti viestissään, että taustalla on virhearvio siitä, miten sähköinen kaupankäynti kehittyisi koronapandemian jälkeen.

– Monet arvioivat, että kasvu jatkuisi myös pandemian jälkeen. Niin uskoin minäkin ja päätin siksi kasvattaa investointejamme tuntuvasti. Valitettavasti tulos ei ollut se, mitä odotin. Kaupankäynti on palannut aiemmalle tasolleen, Zuckerberg pahoitteli.

Metan liikevaihto on laskenut tuntuvasti hidastuneen talouskasvun, kiristyneen kilpailun ja laskeneen mainosmyynnin seurauksena.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun yhtiö ryhtyy laajoihin henkilöstöleikkauksiin 18-vuotisen historiansa aikana. Yhtiöllä oli syyskuun lopulla kertomansa mukaan yli 87 000 työntekijää. Meta pani myös uusrekrytoinnit jäihin ainakin ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen ajaksi.

Meta on viime aikoina käyttänyt miljardeja dollareita kehittääkseen "metaversumiksi" ristittyä virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden yhdistelmää. Zuckerbergin lempilapsi on sijoittajien silmissä näyttänyt lähinnä rahareiältä, jolla ei ole edellytyksiä kaupalliseen menestykseen. Samalla Metan lippulaivapalvelu Facebookin kasvu on hidastunut.