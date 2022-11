Twitter valmistautuu erottamaan jopa puolet väestään – työntekijät valmistelevat joukkokannetta

Twitter on perjantaina aloittanut mittavat työntekijöidensä irtisanomiset. Yhtiön uuden omistajan, miljardööri Elon Muskin ennakoitiin aikovan vähentää yhtiön väestä jopa puolet.

Ryhmä yhtiön työntekijöitä alkoi jo edellisiltana valmistella joukkokannetta laittomasta irtisanomisesta. Kalifornian osavaltion ja liittovaltion työlainsäädännön mukaan suurista irtisanomisista on annettava ennakkovaroitus 60 päivää ennen niiden toteuttamista.

Twitterin työntekijät ovat varautuneet irtisanoutumisiin siitä lähtien, kun Musk viimeisteli jättimäisen yrityskauppansa viime viikolla. Noin 44 miljardin Yhdysvaltain dollarin suuruisen kaupan jälkeen Musk on lähtenyt tekemään yhtiössä uudistuksia kovaa tahtia.

Muskin katsotaan maksaneen Twitteristä valtavan ylihinnan ja kaupan seurauksena yhtiön velkataakka on paisunut valtavaksi, kasvaen noin 13 miljardilla dollarilla. Yhtiön arvioidaan joutuvan maksamaan korkoja noin miljardi dollaria vuodessa. Twitterin kannattavuus on ollut heikoissa kantimissa muutenkin, joten ylimääräinen taakka käy sille erittäin raskaaksi.

Toimitusjohtaja sai jo lähteä

Miljardööri on muun muassa erottanut Twitterin koko hallituksen ja antanut potkut yhtiön toimitusjohtajalle sekä erottanut muuta yhtiön johtoa.

Musk on itsekin valitellut maksaneensa yhtiöstä ylihintaa ja on sanonut pyrkivänsä lisäämään Twitterin tuottavuutta. Hän on muun muassa ilmoittanut varmennettujen Twitter-tilien muuttuvan maksullisiksi. Musk puhui ensin 20 dollarin kuukausimaksusta, mutta laski myöhemmin pyyntöään kahdeksaan dollariin, kun muun muassa kirjailija Stephen King ilmoitti, ettei aio missään tapauksessa maksaa Muskin pyytämää hintaa.