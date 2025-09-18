Pekka Pouta ennustaa lauantain olevan aurinkoinen.
Meteorologi Pekka Pouta paljastaa viikonlopun säätilanteen, jonka vielä keskiviikkona 17. syyskuuta totesi olevan "kaoottinen".
Perjantaina yksittäisiä sadekuuroja esiintyy eri osassa maata, vaikka yleiskuva on selvästi aurinkoisempi.
Pouta toteaa lauantain ennusteen vaihtuneen jatkuvalla syötöllä. Sadealue vyöryy Suomen yli, jonka jälkeen Etelä- ja Keski-Suomessa on poutaa. Erityisesti maan lounaisosissa saadaan nauttia lämmöstä.
– Lämpötila on kuitenkin lähellä 20 astetta, eli aika hieno loppujen lopuksi tuo iltapäivä Lounais-Suomessa.
Pouta toteaa sunnuntain ennusteen olevan hyvin epävarma.
