ISW: Tämä on kauhuskenaario Iranin kostosta Israelille

Iranin yhdessä liittolaistensa kanssa tekemä laajamittainen ohjus- ja dronehyökkäys olisi "yksi vaarallisimmista" kostotoimisto, jonka se voi tehdä, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Iranin korkein johtaja ajatollah Ali Khamenei on antanut käskyn iskeä suoraan Israeliin, kolme nimetöntä iranilaista viranomaislähdettä kertoivat New York Timesille. Iranin valta on keskitetty ajatollahille, ja hän on myös maan asevoimien ylipäällikkö.