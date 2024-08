Iranin presidentti: Tällä tavalla sota Lähi-Idässä voidaan estää

Iranin on pelätty tekevän kostoiskun Israeliin, jota se on syyttänyt surmasta. Israel ei ole myöntänyt tai kieltänyt osallisuuttaan.

Yhdysvallat kehotti välttämään eskalaatiota

Blinkenin mukaan viesti on välitetty diplomatian keinoin suoraan myös Iranille ja Israelille. Tämä on suorinta puhetta, mitä Blinkeniltä on toistaiseksi kuultu Yhdysvaltain tärkeän liittolaisen Israelin suuntaan. Blinken sanoi, että Yhdysvallat on edelleen sitoutunut puolustamaan Israelia terroristiryhmien ja näiden tukijoiden iskuilta.