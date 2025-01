Nurmijärven turmatie sijaitsee Vantaan seurakunnan tontilla – sillan kaiteen kunnosta ei oltu tietoisia

Neljän nuoren henki päättyi tiellä, joka sijaitsee Vantaan seurakunnan tontilla.

Nurmijärvellä neljän nuoren hengen vaatinut onnettomuustie sijaitsee Vantaan seurakuntayhtymän omistamalla tontilla. Omistus selviää kiinteistörekisteristä.

Vantaan seurakuntayhtymä omistaa 46 hehtaarin kokoisen “Heikkilä”-nimisen alueen Nurmijärvellä, jonka läpi menee Tulvatie.

Seurakunnan sivujen mukaan alueelta on suojeltu 4,8 hehtaaria puronvarsilehtoa. Puusto on "erittäin järeää ja vanhaa" ja metsässä on paljon lahopuuta.

Auto suistui kaiteelle ja siitä jokeen keskellä yötä.

Tulvatiellä kuoli neljä paikallista nuorta viime viikolla auto-onnettomuudessa. Poliisin alustavien tietojen mukaan auto tuli mäkeä alas, suistui kaiteelle ja siitä jokeen.

MTV:n tietojen mukaan onnettomuudessa kuoli kaksi nuorta miestä ja kaksi nuorta naista.

Muistokynttilöitä perjantain ja lauantain välisenä yönä tapahtuneen liikenneonnettomuuden tapahtumapaikalla Klaukkalassa.

Tien ja pienen sillan kaiteen kunto on herättänyt kysymyksiä onnettomuuden tapahduttua.

Onnettomuus sattui lauantain vastaisena yönä kapealla Tulvatiellä Klaukkalantien ja Klaukkalan Kehätien välillä.

Tiellä "seurakuntien metsään liittyvää käyttöä"

Vantaan seurakunnan kiinteistöjohtaja Timo Kraufvelin kertoo, että seurakuntayhtymä on tietoinen onnettomuudesta tontillaan.

Onnettomuus on herättänyt Kraufvelin mukaan syvää järkytystä myös Vantaan seurakunnissa.

– Seurakunnan puolesta tiellä ei ole ollut muuta kuin seurakuntien metsään liittyvää käyttöä. Kaksi Tulvatien varrella olevaa asuinkiinteistöä ovat myös käyttäneet tietä tonteille kulkuun, Kraufvelin vastaa sähköpostitse.

Kraufvelinin mukaan sillan ja sen kaiteen huono kunto ei ole ollut seurakunnan tiedossa.

Vantaan seurakuntayhtymä omistaa myös tien toisella puolella olevan Holman kurssikeskuksen ja siihen liittyvän tontin.

Yhteensä seurakunnan omistus alueella on reilu 64 hehtaaria.



Onnettomuuspaikalle tuotiin runsaasti kynttilöitä.

Yle: Ei tiekuntaa

Vantaan seurakunnan lisäksi onnettomuustien alueella on kahden muun yksityishenkilöiden omistamia kiinteistöjä, mutta seurakunnan omistus on näistä kolmesta kaikista suurin.

Yle kertoi aiemmin, että yksityistien ylläpitoon ei ole perustettu tiekuntaa. Se tarkoittaa sitä, että tien kolme osakasta pitävät huolta tiestä omalla kustannuksellaan.

MTV ei tavoittanut Nurmijärven teknistä johtajaa tiistaina.

