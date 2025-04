Nurmijärven nuorisotyöntekijät viettävät illan kuolonkolaria surevien nuorten parissa – "Ketään ei haluta jättää yksin"

Nurmijärven nuorisotilat aukaisivat ovensa poikkeuksellisesti lauantai-iltana, jotta kuolonkolarista järkyttyneet nuoret voivat tulla viettämään yhdessä iltaa.

Nurmijärven kunnan nuorisopäällikkö Katja Günther vastaa puhelimeen Nurmijärven nuorisotila Monikosta noin vuorokausi paikkakuntaa järkyttäneen kolarin jälkeen. Turmassa kuoli kaksi alle 18-vuotiasta tyttöä. Kolmas alaikäinen tyttö vietiin sairaalaan.

Osa nuorista ei välttämättä halua sen kummemmin puhua tapahtuneesta, vaan saattaa kaivata turvaa arkisesta toiminnasta.

– Meillä on täällä rauhallinen ilta. En halua eritellä sen tarkemmin, kuinka paljon nuoria on tullut tänne tänään. Aina, kun on surullisia asioita, niin aikuisetkin on surullisia. Osa nuorista haluaa tulle tänne siksi, että voi tehdä asioita, joita muutenkin tekee, Günther sanoo.

– Turvaa tarjoaa muun muassa pelien pelaaminen, juttelu ja yhdessä syöminen. Nuorisotyöntekijät jalkautuvat myöhemmin nuorten pariin myös Nurmijärven kaduille, Günther sanoo.

Juttu jatkuu linkin jälkeen

Tuki ei ole vain kertarysäys

Nurmijärven nuorisotila on harvemmin auki lauantai-iltaisin, mutta nyt ovet pidetään auki iltakahdeksaan asti.

Nuorisopäällikkö Katja Günther muistuttaa, etteivät nuorisotyöntekijät ole kriisityöntekijöitä. Pääasia on olla läsnä nuorten kanssa.

– Kaikista tärkeintä on nyt pohtia, miten pidetään sekä nuoret että aikuiset toimintakykyisinä ja miten heitä tuetaan surussa. Arki on se, miten ihmiset jatkossakin pysyvät pystyssä, ja siksi paluu arkeen on tärkeää.

Nurmijärven kunnan lisäksi apua tarjoaa myös muun muassa paikallinen seurakunta. Nurmijärven kirkossa järjestetään suruhartaus huomenna sunnuntaina. Günther lupaa, että nuoret saavat apua myös viikonlopun jälkeenkin.

– Meillä ei myöskään ole mikään kiire. On hyvä muistaa, ettei tämä (tuki nuorisotiloissa) ole mikään kertarysäys, että tänään tarjotaan tukea, mutta kuukauden päästä sitä ei enää saa. Tukea on tarjolla niin pitkään kuin sitä tarvitaan. Ketään ei haluta jättää yksin, Günther sanoo.