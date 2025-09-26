Nurmijärvellä nähty valkoinen "möhkylä" ihmetytti aamun Huomenta Suomessa.
MTV Uutisten toimitukseen lähetettiin video, jossa näkyy suuri, leivosta muistuttava objekti pyörimässä virtaavassa joessa.
Katsojan lähettämän videon saatteessa ei ollut muuta tietoa kuin että se on kuvattu Nurmijärvellä torstai-iltana.
Valkoinen "mysteerimöhkylä" herätti myös meteorologi Pekka Poudan mielenkiinnon perjantaiaamuna.
– Herranjestas, kommentoi uutisankkuri Jesse Kamras, kun Pouta laittoi videon pyörimään.
Mutta mistä oikein oli kyse? Katso Poudan analyysi videolta jutun alusta.