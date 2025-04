Nurmijärvellä ollut useita kuolonkolareita viime vuosina

Vuonna 2025 Nurmijärvellä on sattunut jo kaksi kuolonkolaria, joissa on menehtynyt kuusi nuorta.

Nurmijärvi on joutunut surullisten liikenneuutisten tapahtumapaikaksi useammankin kerran viime vuosina. Tänä vuonna paikkakunnalla on sattunut jo kaksi kuolonkolaria, joissa on menehtynyt yhteensä kuusi nuorta.

Viime perjantaina kaksi nuorta tyttöä kuoli liikenneonnettomuudessa Nurmijärvellä. Vain muutama kuukausi aiemmin, tammikuussa, neljä nuorta kuoli, kun heidän autonsa vajosi jäihin.

Viime vuoden huhtikuussa nainen kuoli Nurmijärvellä jäätyään varastetun taksin yliajamaksi, kertoo Nurmijärven Uutiset. Tapahtumat saivat alkunsa, kun taksissa ollut seurue ryösti taksinkuljettajan väkivalloin ja otti taksin myös haltuunsa. Kuljettajan onnistui poistua taksista. Myös yksi seurueessa ollut nainen poistui taksista. Taksia siinä vaiheessa ajanut mies oli kääntynyt takaisin ja ajanut naista päin. Nainen menehtyi saamiinsa vammoihin.

Vuoden 2023 kesäkuussa nuori mies kuoli Nurmijärven Klaukkalassa, kun henkilöauto törmäsi seinään. Surmansa saanut oli 19-vuotias.

– Jälkien perusteella onnettomuus olisi johtunut liiallisesta tilannenopeudesta, poliisi kommentoi silloin tuoreeltaan.

Vuonna 2019 17-vuotias mopoilija kuoli onnettomuudessa Nurmijärven Klaukkalassa. Mopoilija törmäsi kääntymässä olleen auton kylkeen, ja lensi törmäyksen voimasta ilmaan ja kuoli myöhemmin saamiinsa vammoihin.