Nuorten ongelmat näkyvät kasvavana tarpeena päihdekuntoutukselle – hoitoon on vaikea päästä, jonot ovat pitkiä

A-klinikan mukaan he pystyvät ottamaan vastaan vain kolmanneksen sisään pyrkivistä nuorista. Myöskään erityisen huolenpidon paikkoja ei ole nuorille saatavilla tarvetta vastaavasti.

Helsingissä alaikäisten päihdekatkaisu- ja pysäytyshoitoja on ollut tänä vuonna oli lokakuun loppuun mennessä seitsemisenkymmentä. Se on enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Pandemiatilanne on pahentanut ongelmia.