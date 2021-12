Nuoren miehen epäillään käyttäneen ainakin 90 lasta hyväkseen somessa – poliisi kertoi juuri kymmenistä rikosepäilyistä lisää

Esitutkinnan aikana uusia rikoksen uhreja on saatu tunnistettua. Tähän mennessä lapsia on poliisin mukaan tunnistettu yhteensä 90. Tähän asti tunnistetuista uheista nuorin on ollut 5-vuotias ja vanhin 13-vuotias. Lasten tunnistamiseen tähtäävä työ jatkuu edelleen.