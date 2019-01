NRK: Etsintäryhmät eivät pääse tositoimiin vyöryvaaran vuoksi – "Vaikeaa kaikille osapuolille"

Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo verkkosivuillaan, että useita tahoja, muun muassa Norjan Punainen risti, on valmiudessa lähtemään maastoon. Lumivyöryvaara on kuitenkin ollut koko päivän niin ilmeinen, että ryhmiä ei ole voitu lähettää Blåbærfjellet-tunturiin Tromssassa.

Tromssan poliisipäällikkö Astrid Elisabeth Nilsen sanoo NRK:n haastattelussa, että tilanne on hieman ristiriitainen ja vaikea kaikille. Poliisipäällikön mukaan pilvipeite on matalalla, lunta sataa ja lumivyöryvaara tunturissa kasvaa.

– Siksi on vastuutonta lähettää nyt pelastajia liikkeelle. Tämä on vaikeaa kaikille osapuolille, poliisipäällikkö kertoo.

Todennäköisyys pieni

Norjalaisasiantuntijoiden mukaan todennäköisyys eloonjääneiden löytymiselle on erittäin pieni. Jos ryhmä on lumen alla, happi on jo saattanut loppua tai hypotermia tehdä tehtävänsä.