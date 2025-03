Norjassa etsitään syyllisiä – hyppypukujen suomalaisosaajalta rohkea näkemys: "Voi olla tottakin"

Mäkihypyn maailmancupissa ja arvokisoissa Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n välinekontrollerina vuosina 2021–2022 toiminut Mika Jukkara on yllättynyt Norjan tunnustamasta hyppypukuhuijauksesta. Hän on taipuvainen uskomaan, etteivät hyppääjät tienneet manipuloinnista.

Norjan mäkihyppy on kriisissä. Viikonlopun aikana Trondheimin MM-kisoissa silmille räjähtänyt huijauskohu tutkitaan nyt perinpohjaisesti FIS:n toimesta.

Norjan mäkihyppymaajoukkueen urheilujohtaja Jan-Erik Aalbu myönsi jo sunnuntaina joukkueen huijanneen hyppypukujensa manipuloimisella MM-kisoissa. Hän oli omien sanojensa mukaan asiasta tietämätön. Kohusta vielä vaiti pysyneen päävalmentajan Magnus Brevigin epäillään olleen operaation takana.

– He valitsivat ommella saumoihin vahvikkeet. Se tehtiin tietäen, että tämä ei ole sääntöjenmukaista eikä FIS löytäisi sitä tarkastuksissaan. Olen kuullut, että "kaikki venyttävät sääntöjä", Aalbu kommentoi sunnuntaina.

FIS:n välinekontrollerin tehtävää kesästä 2021 kesään 2022 asti hoitanut ja muutenkin vuosikaudet maailmancupia teknisenä delegaattina kiertänyt Mika Jukkara on seurannut tapausta median välityksellä.

– Yllättynyt olen, että tuolle linjalle on lähdetty, Jukkara toteaa MTV Urheilulle.

– Varusteet yritetään laittaa aina sinne rajoille, ja joskus mennään rajan yli, mutta jos on tehty jotain sen kaltaista mitä huhutaan, niin se on vähän outoa. Kyllä siinä on pitänyt jonkun tietää, ettei sitä saa tehdä, myös koulutuksia välinetarkkailusta pitänyt Jukkara jatkaa.

"Isoilla riskeillä pelataan"

Jukkaralla on tarkka mielikuva siitä, mitä hyppypuvuille pystytään tekemään. Tähtäimenä on lentopinnan hakeminen eli puvun venyttäminen tavalla tai toisella.

– Kaavoitus, saumojen ompelu ja teko, miten sauma venyy, miten se ei veny, mikä sauma venyy ja mikä ei veny, Jukkara luettelee.

– Näillä toimilla pukua saa muotoiltua ilmanlennon aikana.

Norjan toimet liittyvätkin ilmeisesti saumoihin ja niiden sääntöjenvastaiseen manipulointiin. Kohu käynnistyi salakuvatusta videosta, jonka puolainen Sport-lehti julkaisi verkossa.

– Se oli jotain erilaista materiaalia, joka lisäsi pukuun jännitystä, FIS:n kilpailujohtaja Sandro Pertile kommentoi lauantaina tuoreeltaan VG:lle.

Pertilen vuosien ajalta tunteva Jukkara ei törmännyt aikanaan maailmancupissa tapauksiin, joissa olisi selvästi tietoisesti kokeiltu jotain sääntöjenvastaista.

– Enemmän kyse oli asioiden virittämisestä sääntöjen sallimissa puitteissa.

– Liikuttiin sääntöjen rajalla. Sitten esimerkiksi urheilijan paino saattoi muuttua ja puku olikin liian iso jostain kohdasta.

Moniin asioihin, kuten suksen leveyteen tai sidemalliin, pystyttiin tarttumaan jo etukäteen. Jukkaran mukaan hyppyvarusteisiin liittyvät säännöt olivat kuitenkin jääneet jälkeen varustekehityksestä hänen aloittaessaan välinekontrollerin työn.

Jukkara kiristi linjaa, ja ajoi sen kiristämistä myös jatkossa.

– Olen siitä hyvin tyytyväinen, että seuraajani Christian Kathol on lähtenyt tekemään työtä samoilla linjoilla, mistä puhuimme yhteistyömme aikana. Kontrolli on nyt paremmalla tolalla, mutta sitten jos tehdään jotain tuollaista selkeästi sääntöjenvastaista, niin se on kyllä outoa. Aika isoilla riskeillä pelataan siinä tapauksessa, Jukkara linjaa.

"Sivistyneitä kavereita"

Viime lauantaina hypätyssä suurmäen MM-kilpailussa hylätyksi tulivat hyppypuvun takia norjalaiset Marius Lindvik ja Johann Andre Forfang. Lindvik menetti MM-hopeansa, Forfang oli kisan viides.

– Muistan urheilijat, jotka siinä ovat kyseessä.

– He olivat hyvin sivistyneitä kavereita, Jukkara toteaa.

Kaksikko kiistää tienneensä pukuhuijauksesta.

– Olemme molemmat täysin murtuneita. Kumpikaan meistä ei olisi ikinä hypännyt noilla puvuilla, jos olisimme tienneet, että niitä on manipuloitu. Emme ikinä, Lindvikin ja Forfangin yhteisessä lausunnossa todetaan.

Jukkara on taipuvainen uskomaan hyppääjiä.

– Välttämättä ne urheilijat eivät ihan oikeasti siitä tiedä. Se voi olla tottakin, mutta ei sitäkään voi kukaan (ulkopuolinen) varmaksi sanoa.

– Taisin itse hylätä joskus Lindvikin, joka tuli välittömästi pyytämään anteeksi ja sanomaan, että oma moka.

Sekä Forfang, 29, että Lindvik lukeutuvat lajin huippuihin. Moninkertainen arvokisamitalisti Forfang on kuluvan kauden maailmancupissa neljäntenä. Pekingin olympialaisissa sekä Trondheimin MM-kisoissa henkilökohtaisen kultamitalin saavuttanut Lindvik, 26, on cupissa 13:ntena.