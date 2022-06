Norjan supertähti täräytti hirmuajan Timanttiliigassa – kovin suoritus yli 20 vuoteen

Kisassa toiseksi tullut Australian Oliver Hoare juoksi oman ennätyksensä 3.47,48, joka on myös Oseanian ennätys. Hän pääsi samalla harvinaiseen 3.48 -alittaneiden kerhoon, jossa on nyt 20 urheilijaa. Myös kisan kolmas Iso-Britannian Jake Wightman juoksi oman ennätyksensä 3.50,30.

Mailin maailmanennätys 3.43,13 on Marokon Hicham el-Guerroujin nimissä ja se on juostu vuonna 1999. Edellisen kerran Ingebrigtseniä kovempaa on menty vuonna 2001, juurikin el-Guerroujin toimesta.