Norjan supertähti kohtasi isoja vastoinkäymisiä – lajipomo paljastaa nykykunnon ”Ruka on uskomattoman tärkeä”

– Olen täysin varma, että hän on lähdössä Rukalle, kunhan on terve. On erittäin tärkeää olla paikalla kauden alusta lähtien. Se antaa itseluottamusta jos kaudelle saa Rukalla hyvän aloituksen, Norjan yhdistetyn maajoukkueen johtaja Ivar Stuan sanoo Norjan NTB:lle maan TV2:n mukaan.