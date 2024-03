Kaikkien aikojen voittohirmun kausi ohi

Riiber, 26, ei kilpaile tänä viikonloppuna maailmancup-kauden päättyessä Norjan Trondheimissa. Norjalainen uutistoimisto NTB kertoi aiemmin perjantaina, että Riiberillä on polvivaivoja.

Norjan hiihtoliitto tiedotti VG:n mukaan sittemmin, että Riiber joutuu leikkaukseen. Hänen oikea polvensa vääntyi muutama viikko sitten; kyse on nivelkierukka- ja rustovammasta.

Riiberillä on yhdistetyn historiassa eniten maailmancupin henkilökohtaisia osakilpailuvoittoja, 73. Kautta suvereenisti hallinnut Riiber on varmistanut jo tuoreimman maailmancupin kokonaisvoittonsa, joka on hänelle uran viides.