Norjan maastohiihtotähti jäi ilman maajoukkuepaikkaa ensimmäistä kertaa 15 vuoteen – "Onko tämä todella sen arvoista?"

Sotshissa ja Pyeongchangissa olympiakultaa sekä Seefeldin MM-kisoissa 2019 peräti viisi MM-mitalia voittanut Östberg on kärsinyt viime aikoina vakavista terveyshuolista. Hän on saanut kahdesti kilpailukiellon terveydellisistä syistä. Östberg aikoo kuitenkin jatkaa uraansa.

– Minun on tarvinnut saada hiukan miettimisaikaa ja tuolloin mielessäni on pyörinyt ajatus, että onko tämä todella sen arvoista. Pääsin kuitenkin lopputulokseen, että aion yrittää. Siitä ei ole sitten varmuutta, kuinka nopeasti se tapahtuu tai miten asiat tulevat menemään, Östberg sanoi VG:lle.

Östberg myönsi, että maajoukkueesta poissa oleminen tulee tuntumaan erikoiselta, mutta motivaatio on edelleen kohdallaan.

– Se oli todella haastellista. On ollut ajanjaksoja, jolloin en ole voinut hyvin ja varsinkin viimeiset viikot ennen olympialaisia tekivät todella kipeää. Se on urheilullisesti pahin tunne, joka minulla on koskaan ollut, Östberg sanoi Norjan TV2:lle.