Norjan kuningas Harald on matkalla kotiin malesialaisesta sairaalasta

Reutersin mukaan Norjan kuningas Harald , 87, on matkalla takaisin kotiin Malesiasta SAS:in potilaskuljetuksiin kunnostettulla lentokoneella.

Kuningatar Sonja on matkalla kuninkaan kanssa, joka vietäisiin sairaalaan palattuaan Norjaan, kuninkaallinen hovi kertoi lausunnossaan. Tiedotteen mukaan Harald on sairauslomalla kaksi viikkoa. Kruununprinssi Haakon ottaa tuona aikana hoitaakseen kuninkaan perustuslailliset tehtävät.

Haakon on jo aiemmin toiminut puheenjohtajana isänsä poissa ollessa.

Kuningas Harald nousi valtaan vuonna 1991 ja on Euroopan vanhin elossa oleva monarkki. Hän on ollut viime vuosina toistuvasti sairaalahoidossa infektioiden vuoksi, ja hänelle on tehty myös sydänleikkaus.