Norjan kuninkaalle pysyvä sydämentahdistin – jää edelleen sairaalaan

Norjan hovin mukaan kuningas Haraldille , 87, oli määrä asentaa tiistaina 12. maaliskuuta pysyvä sydämentahdistin, minkä jälkeen hän jää vielä muutamiksi päiviksi sairaalaan. Harald on ollut sivussa tehtävistään sen jälkeen, kun joutui sairaalaan lomallaan Malesiassa infektion vuoksi . Saatuaan hoitoa Langkawissa Malesiassa kuningas kuljetettiin viime viikolla Osloon, missä häntä on hoidettu Oslon yliopistollisessa sairaalassa. Haraldille asennettiin jo Malesiassa väliaikainen sydämentahdistin.

Kuningas Harald on Euroopan vanhin hallitseva monarkki. Vaikka Harald on viime aikoina kärsinyt useista terveysongelmista, hän on vakuuttanut, ettei aio luopua kruunusta.