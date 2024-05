Norjan huippuhiihtäjä kaatui rajusti – rujo vamma: koko ensi kausi vaarassa

View this post on Instagram

– Tunsin, että nyt tuli kunnon haava, ja verta valui kunnolla. Pääsin lähimmän huoltoaseman vessaan, jossa katsoin vammaa peilistä ja ajattelin, että tuo on varmasti murtunut.

Vielä ei ole selvää, mikä kyynärpään tilanne on.

– Ensimmäinen reaktioni oli, että se on varmasti murtunut, mutta nyt tilanne näyttää valoisammalta. Katsotaan, kun turvotus vähenee, Gråbak sanoo.

Pahimmassa tapauksessa Gråbakin koko ensi kausi on vaarassa.

– Ensimmäinen ajatukseni oli, että jos siellä on murtuma, se on katastrofi. Toinen ajatus oli, että kausi on tässä. MM-kisat ovat edessä ensi talvena, joten ajatukset ovat käyneet syvällä.