Poliisilla uusia vihjeitä kylpyhuoneesta siepatun norjalaismiljonäärin tapauksesta: kaksi miestä nähty käyskentelemässä läheisellä järvellä, sukeltajat etsivät johtolankoja

Poliisi on saanut yli tuhat vihjettä lokakuussa siepatun Anne-Elisabeth Falkevik Hagenin, 68, tapauksesta. Eräs silminnäkijävihje ohjasi virkavallan tutkimaan Hagenin talon lähistöllä sijaitsevan järven.

Kaksi miestä ja kauko-objektiivi

Tänään poliisi on aloittanut järven ympäristössä suuret etsinnät, jossa on mukana myös sukeltajia. Etsintöjen on suunniteltu kestävän kaksi päivää.