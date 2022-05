Norja seuraa Ruotsia ja Tanskaa ja alkaa kutsua Valko-Venäjää nimellä Belarus

Maan pääministeri Jonas Gahr Störe sanoi tiedotteessa, että nimenmuutos tehdään solidaarisuuden osoituksena Valko-Venäjän demokratialiikkeelle. Störe on tavannut Valko-Venäjän demokratialiikkeen ja opposition johtohahmon, maanpaossa elävän Svjatlana Tsihanouskajan, joka on kannattanut nimenmuutosta.

Myös ulkoministeri Anniken Huitfeldt on kertonut olevansa päätökseen tyytyväinen. Huitfeldt soitti Tsihanouskajalle itse ja kertoi tälle ulkoministeriön ratkaisusta.

Ulkoministerin mukaan nimenmuutoksella on tärkeä symbolinen merkitys demokratialiikkeelle, sillä se erottaa Valko-Venäjän ja valkovenäläiset Venäjästä ja venäläisistä. Huitfeldt huomautti, että vaikka sekä Hviterussland- ja Kviterussland-nimille on historiallisia ja kielitieteellisiä perusteita, kyse on poliittisesta asiasta.