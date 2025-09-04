Norja latasi Erling Haalandin heti avaukseen – Huuhkajilla jättimäinen haaste

Suomen jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään harjoitusmaaottelussa Norjan, joka marssittaa avauskokoonpanoonsa kovimmat tähtensä.
Huuhkajien päävalmentaja Jacob Friis valitsi Suomen avauskokoonpanoon todella kokemattoman miehistön Norjaa vastaan. Huuhkajien kokenut kaarti loistaa poissaolollaan, kun yli 50 maaottelun miehiä kentällä on vain yksi, Glen Kamara.
Sen sijaan nuoruutta on kentällä runsaasti. Kesän alle 21-vuotiaiden maajoukkueesta mukana on esimerkiksi Santeri Väänänen, Topi Keskinen ja Ville Koski.
Suomen avauskokoonpano:
Viljami Sinisalo
Matti Peltola (C)
Ville Tikkanen
Ville Koski
Glen Kamara
Fredrik Jensen
Adam Ståhl
Benjamin Källman
Topi Keskinen
Onni Valakari
Santeri Väänänen
Norja marssittaa sen sijaan Suomea vastaan avaukseen kovimmat tähtensä Erling Braut Haalandin, Martin Ödegaardin ja Oscar Bobbin.
Jos upotus ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.
Ottelu alkaa klo 19.