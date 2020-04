Nordean pääekonomisti MTV:lle: Työttömyydessä ja lomautuksissa tullaan näkemään lähikuukausina hurjia lukuja – yksi asia erityisen tärkeä käänteessä parempaan

"Erityisen tärkeää on, että ihmisten luottamus tulevaisuuteen palaa"

– On tärkeää tietysti jossain vaiheessa päästä purkamaan näitä rajoitteita, mutta erityisen tärkeää on se, että ihmisten luottamus tulevaisuuteen palaa.

– Se vaatii sen, että me jokainen uskotaan, että liikkuminen on turvallista, jotta meidän tulevaisuus näyttää valoisammalle. Että me ei pelätä työpaikkojen puolesta ja jotta me uskalletaan lähteä liikkeelle ja myös kuluttamaan sillä tavalla, että ihmiset pysyvät työn syrjässä kiinni.