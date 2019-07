Nordean pääekonomisti: Maailmantalouden epävarmuus näkyy suomalaisyrityksissä viiveellä

Tuloskausi on jälleen pyörähtämässä käyntiin, kun pörssiyhtiöt raportoivat toisen vuosineljänneksen tuloksistaan.

Tämä johtuu hänen mukaansa muun muassa siitä, että monet isot suomalaiset yritykset toimivat jälkisyklisillä aloilla. Niissä on pitkät tilausajat, ja tilauskirjat ovat olleet aika hyvällä tolalla. Siksi epävarmuus näkyy vasta viiveellä, hän sanoo.

Koivun mielestä vaaran merkkejä on väistämättä ilmassa, sillä brexitiä tai kauppasodan uhkaa ei ole pystytty ratkaisemaan. Niiden lisäksi maailmantaloutta keinuttavat muun muassa Ranskan uudistuspolitiikka ja Saksan teollisuuden alamäki.

– Odotettiin, että nämä tekijät saadaan ratkaistuksi tässä kevään mittaan, mutta yksikään asia ei ole poistunut pöydältä. Kauppasodan ja brexitin osalta ei ole tehty mitään ratkaisuja, päinvastoin kovan brexitin todennäköisyys on kasvamassa, ja toisaalta Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset kauppaneuvottelut ovat osoittautuneet vieläkin vaikeammiksi kuin tiedettiin odottaa. Tiedettiin, että ne ovat vaikeat, mutta varsinkin se, että Kiina on niin tiukkana, on minulle ainakin tullut yllätyksenä.