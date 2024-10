Nordean asiakkaiden mitta alkaa täyttyä, moni miettii pankin vaihtoa: "Terveisiä vaan Nordean herrat!"

Nordean pankkipalveluissa on ollut häiriöitä useasti viime viikkoina, mikä on koetellut asiakkaiden kärsivällisyyttä ja herättänyt huolta palvelujen turvallisuudesta.

"Ei tämä luottamusta lisää"

Heidän tilinsä on esimerkiksi kadonnut hetkellisesti näkyvistä ja laskujen maksutapahtumat on tilitetty kahteen kertaan. He ovat tottuneet ajattelemaan pankkia luotettavana laitoksena, mutta viimeaikaiset häiriöt ovat lisänneet epävarmuutta.