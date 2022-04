Nordean analyytikko: Kiina vääristelee talouttaan hurjalla propagandalla – "En usko, että on missään nimessä tällaisessa kasvuvauhdissa"

Kerrottu kasvuluku näyttää olevan ristiriidassa monien muiden talousmittareiden kanssa. Nordean Suomen pääekonomistin Tuuli Koivun mukaan näyttääkin siltä, että Kiina on vanhojen tapojensa mukaisesti ryhtynyt manipuloimaan kasvulukujaan propagandatarkoituksissa.

"En usko, että Kiina on missään nimessä tällaisessa kasvuvauhdissa"

Kiinan vallanpitäjien motiivina talouden kasvulukujen epäillyssä väärentämisessä pidetään loppuvuonna järjestettävää puoluekokousta. Talouden todellisten madonlukujen ei haluta varjostavan viiden vuoden välein järjestettävää merkkitapahtumaa. Tänä vuonna 20. kertaa järjestettävän puoluekongressin on määrä siunata maata johtavan Xi Jinpingin vallan jatkuminen.

Puolueen koko vuoden kasvutavoite taloudelle on yhä yli 5 prosenttia.

– En usko, että Kiina on missään nimessä tällaisessa kasvuvauhdissa.

Kiinan tuorein tautipiikki on herättänyt jälleen epäilyksiä myös siitä, miten se laskee koronakuolemiaan. Kiinan virallinen koronaviruskuolleisuus on ollut vain murto-osan siitä, mitä omikronmuunnoksen kohdalla on todettu muissa maissa.