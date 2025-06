Nooralotta Nezirin suunnitelmat paukkuivat täysin uusiksi – tuotti parasta vuosiin: "Se olisi yhtäkkiä siinä"

Nooralotta Neziri kaivoi Lahden koleassa ja märässä kelissä itsestään irti kelpo ajan 12,96, vaikka alla on jo melkoinen kuorma.

– Olen tyytyväinen. Lopussa vikat kaksi aitaa oli vähän heikkoja mutta nyt oli hyvä lähtö, Neziri kertasi juoksuaan.

– 13 sekunnin alitus on hyvä ja nyt kun se tulee huonoissakin keleissä, antaa se odottaa sitä, että se ennätys olisi realistinen – ja se on kivaa.

Neziri on kisannut alkukaudesta todella ahkerasti, vaikka alun periin tarkoitus oli avata kausi nimen omaan täällä Lahdessa.

– Ollut aika rankka kevät. Olin ensin Malagassa ja sieltä suoraan Saksaan. Siellä tuli yllättäen pari kisaa. Siitä pari päivää kotona ja sen jälkeen olin Puolassa kisaamassa, Neziri luettelee.

– Nyt olen ollut puolitoista viikkoa kotona. Vanhalla kropalla ei meinaa enää riittää, että pientä väsymystä ilmassa, ja siihen nähden hyvä suoritus.

Puolan kisaan Neziri osallistui, koska sai sinne paikan myöhemmin. Se oli myös tärkeä ranking-pisteiden kannalta.

– Sieltä, kun menin Saksaan leirille, ilmoitti harjoituskaveri, että kisaa nuo pari kisaa, niin päädyn sitten myös menemään kisoihin.

– Se ei ollut suunnitelma, mutta olen tyytyväinen. Olen saanut varmuutta tekemiseen.

Tuloksetkin ovat olleet hyviä: 13,20, 12,95, 13,01, 13,07 ja nyt 12,96. Tuloksien arvoa nostaa entisestään se, että Nezirin viime kaudet ovat olleet haastavia. Porilaisjuoksija on alittanut 13 sekuntia ennen tätä kautta edellisen kerran vuonna 2020.

Kova kisatahti näkyy, mutta Neziri on intoa täynnä.

– Kyllä minulla on ollut keväällä parhaita treenejä, mitä muistan. Nyt kun on kotona tehnyt vähän alipalautuneena harjoituksia, niin on tuntunut vähän sellaiselta, etten ajatellut esim. juoksevani täällä näin kovaa, että on vähän ollut nihkeetä. Mutta koko kevät on mennyt todella hyvin.

– Se antaa odottaa, että tuosta lähtisi vielä reippaasti aikaa. Hyvä keli ja hyvä myötäinen, niin se olisi yhtäkkiä siinä.

Tavoite on raudanluja loppukaudelle. Nezirin ennätys on vielä tässä vaiheessa kesää 12,81. Se pitää alittaa, eikä yksi sadasosa riitä.

– Aikaan 12,79 olisin tyytyväinen. Se, että pääsisi uudelle kymmenluvulle Neziri sanoo hymyillen itsevarmasti.