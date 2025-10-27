Jokioisissa noin 500 neliön suuruinen sikalarakennus on tuhoutumassa käyttökelvottomaksi tulipalossa, kertoo Kanta-Hämeen pelastuslaitos.
Rakennuksessa on sisällä noin 350 sikaa. Eläimiä arvioidaan kuolleen, mutta tarkempaa tietoa määristä ei ole vielä tarjolla.
– Tällä hetkellä kaikki kyseisessä tuhoutuneessa rakennuksessa olevat eläimet ovat edelleen sisällä. Kun saadaan raivaus suoritettua, aletaan tehdä eläinlääkärin johdolla kartoitusta tilanteesta, päivystävä palomestari Mika Koukku kertoi STT:lle aamulla kello viiden jälkeen.
Palomestarin mukaan tuhoutunut rakennus on osa laajempaa noin 1 200 neliön rakennuskompleksia, jossa sikoja on yhteensä noin 850.
Palo on saatu kuitenkin rajattua edellä mainittuun noin 500 neliön osuuteen, ja muu rakennuskanta on säästynyt.
Aamulla viiden jälkeen paikan päällä poistettiin kattopeltejä ja sammuteltiin viimeisiä palopesäkkeitä.
Päivystävä palomestari arvioi pelastusyksiköiden olevan paikalla vielä aamun ja aamupäivän.
Hälytys suuresta rakennuspalosta tuli maanantain vastaisena yönä ennen kello kahta.