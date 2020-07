Moporallille surullinen päätös: Viikkoja kestänyt häirintä päättyi vakavaan loukkaantumiseen Nivalassa

Poliisi on saanut heinäkuussa lähes parikymmentä hälytystä, joissa Nivalan keskustassa asuvat ihmiset valittavat mopojen tai moottoripyörien häirtisevästä ajamisesta, tiedottaa poliisi. Silmiinpistävää ilmoituksissa on se, että kyseiset ajoneuvot on yleensä mainittu kilvettömiksi ja kovaäänisiksi.

Kun poliisi on saapunut paikalle selvittämään häiriötä, usein on käynyt niin, että kyseiset häiriköt tulevat keulimaan poliisiauton ympärille ja yrittävät suoraan sanoen haastaa poliisia takaa-ajoon. Poliisi ei ole provosoitunut, vaan on yrittänyt hoitaa häiriöiden poistamista ja selvittelyjä sillä kalustolla, mikä milloinkin on ollut saatavilla.