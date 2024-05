Nimimerkki Laatunivaska teki törkeää huumekauppaa – näin perheen pikkuvauva vaikutti tuomioon

Mies on työssäkäyvä ja hänelle on vastikään syntynyt puolisonsa kanssa pieni lapsi. Käräjäoikeus on soveltanut tuomiossa niin sanottua kohtuullisuusperiaatetta: mies on päästetty vapaaksi istuttuaan tutkintavankeudessa pari kuukautta viime vuonna kesällä. Mies kertoi oikeudelle, että lapsi syntyi ennenaikaisesti ja painoa oli vain noin kilo. Puoliso tarvitsee tilanteessa tukea.