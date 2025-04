Niko Saarinen uudesta Love Island -kaudesta: "Voin paljastaa, että rakkautta löytyy"

Niko Saarinen kertoi Huomenta Suomen haastattelussa, että uudella Love Island Suomi -kaudella tullaan näkemään suuria tunteita.

Love Island Suomi -ohjelman uusi kausi alkoi MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla maanantaina 14. huhtikuuta. Uudella kaudella rakkauden lähettiläänä, eli ohjelman juontajana toimii Niko Saarinen.

Millainen rakkauden lähettiläs mies kokee itse olevansa?

– No, omassa elämässäni epäonnistunut, hän totesi Huomenta Suomen haastattelussa tiistaiaamuna.

– Ajattelen, että kai meillä on kaikilla joku rooli, mitä tulee rakkauteen, ja minun roolini on juontaja. Ihanaa, että tänä keväänä keskitymme siihen, löytyykö rakkauden saarelta rakkautta. Voin paljastaa, että löytyy. Siellä on suuria tunteita, mutta minun elämässäni ei ole, hän jatkoi.

Niko Saarisen mukaan Love Island Suomi -ohjelmassa tullaan näkemään suuria tunteita.All Over Press

Saarinen kertoi, että kaipaa suuria tunteita myös omaan elämäänsä, mutta että hän seuraa niitä mielellään myös sivusta muiden kokemina.

– Ihan Taalasmaan Ullana, hän heitti.

Juontajan mukaan Love Island -kokemus on osallistujille paikoin myös rankka rupeama. Nämä elävät jopa kahdeksan viikkoa poikkeuksellisessa ympäristössä ja tosi-tv-kuplassa, etsivät rakkautta ja käyvät läpi suuria tunteita. Saarinen sanoi, ettei hän itse voisi kuvitella osallistuvansa ohjelmaan saarelaisena.

– Mutta arvostan kaikkia, ketkä menevät sinne. Tämä sarjahan on ihan mahtava, mutta en itse ikinä voisi osallistua rakkausrealityyn.

– Se johtuu siitä, että olen vähän mustasukkainen. Jos mietin tilannetta, että olisin villalla ja minulla olisi juuri kehittymässä juttu jonkun kanssa, ja sitten ovet aukeaisivat ja sinne tulisi joku tyyppi, johon minun kumppanini ihastuisi. En voi edes kuvitella kuinka pahalta se tuntuisi.

Katso Saarisen haastattelu kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta!