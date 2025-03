Love Island -Benjamin tekee työkseen musiikkia ja on "elämänmakuinen tyyppi"

Love Island -Benjamin lähti ohjelmaan avoimin mielin.

Rakkausreality Love Island Suomen uusi kausi alkaa MTV3:lla 14. huhtikuuta. Ohjelmassa rakkautta Espanjan auringon alta etsii joukko sinkkuja, jotka astelivat median eteen tiistaina 25. maaliskuuta.

Tuoreella kaudella mukana oleva Benjamin, 29, tekee työkseen musiikkia. Hän on suomenkielistä pop-rockia soittavan Ylävire-yhtyeen solisti. Tähtäimessä on esimerkiksi esiintyminen Ruisrockin rantalavalla.

– Unelmat musiikin suhteen ovat sellaiset, että sitä saisi tehdä täysipäiväisesti. Mitä toki tekee jo, mutta siten, että saa ympäri vuoden keikkailla ja pääsee entistä isommille lavoille, Benjamin kertoo.

Benjamin lähti rakkauden saarelle avoimin mielin. Ennen ohjelmaa hän oli seurustellut pari kertaa, ja ehtinyt olemaan sinkkuna pari vuotta ennen saarelle lähtöä.

– Olin valmiina antamaan itsestäni ja tutustumaan avoimesti ihmisiin, Benjamin sanoo.

Ohjelmasta Benjamin toivoi löytävänsä rinnalleen positiivisen ja iloisen ihmisen, joka on innoissaan elämästä. Lisäksi hän toivoo kumppaninsa olevan luotettava, kannustava ja inspiroiva. Ensimmäisenä Benjamin kiinnittää huomionsa siihen, millainen energia ihmisestä huokuu.

– Jos energia on sellainen, että on vaikka todella sulkeutunut tai tulee sellainen olo, että toista ei kiinnosta, niin onhan se vähän turn off.

– Myös silmät on sellainen, että kyllä katse mielestäni kertoo paljon, Benjamin tuumaa.

Benjamin kertoo, että kumppanina hänestä löytyy romanttisiakin puolia.

– Muuten olen sellainen elämästä innostunut ja elämänmakuinen tyyppi.

Love Island -ohjelmassa Benjaminin yllätti monikin asia. Suurimpana yllätyksenä tuli se, kuinka rentoa ja stressivapaata saarella oleminen oli.

– Siellä on kuitenkin kameroita paljon, niin siellä oli kuitenkin todella rentoa ja helppoa olla.