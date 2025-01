Niilo22 paljastaa tulonsa: Tämän verran hän tienaa videoistaan

Youtuben kulttihahmo Mikael "niilo22" Kosola teki videoita lähes 15 vuoden ajan työttömänä. Pian kahden vuoden ajan hän on toiminut täysipäiväisesti yrittäjänä.

"Mee töihin", kehotetaan usein niilo22:n Youtube-videoiden kommenttikentissä. Mikael Kosola, eli tutummin niilo22, harvemmin vastaa saamiinsa kommentteihin.

– Ihan laidasta laitaan on ne kommentit. Antanut olla sitten omassa arvossaan, Kosola toteaa Asian ytimessä.docin kuvauksissa.

Kosola vaikuttaa tarkoittavan sitä, mitä sanoo omaan arvoonsa jättämisestä. Todisteena tästä on muun muassa hänen fanikaupastaan löytyvä paita, jossa lukee itseironisesti "Mee töihin".

– Sanotaan, että jotka tekevät videoita, eivät ole oikeissa töissä, Kosola pohtii huvittuneena.

Asian ytimessä.doc: Kuka niilo22? Mikael Kosola on suomalaisten rakastama Youtuben kulttihahmo, joka ei häpeile puhua diagnooseistaan tai koruttomasta arjestaan. Kuka on niilo22? -dokumentissa tutustutaan Kosolan arkeen. Katso dokumentti alta. 14:44 Dokumentin Katsominen vaatii MTV Katsomo -kirjautumisen.

Harrastuksesta työ

Fanikaupan lisäksi Kosola saa tuloja Youtube-videoistaan. Kosola kertoo saaneensa eväitä yritystoiminnan perustamiseksi kuntouttavassa työtoiminnassa.

Lopullinen kannustin yrityksen perustamiseen tuli Kelalta.

– Ne katsoi, että oon yrittäjä ja tuet laitettiin pois. Ei tule Kelan tukia. Sitten lähdin miettimään, kun on tällainen palvelu, joka auttaa kevytyrittäjäksi.

Kosola kertoo olleensa yrittäjä nyt noin vuoden verran. Kaupparekisterin mukaan toiminimen Y-tunnus on tullut voimaan maaliskuussa 2023.

– On ollut hienoa, että pystyy tekee sellaista työkseen, mistä tykkää ja mikä on mielekästä. On se hienoa.

Tonnista kahteen

Kosola kertoo, että yrittäjyys on sujunut hyvin. Tulot vaihtelevat hänen mukaansa tuhannesta eurosta kahteen tuhanteen kuukaudessa.

Hän kuvailee pärjäävänsä tällä hetkellä riittävän hyvin.

– Saa laskut ja vuokran maksettua, että ihan tyytyväinen olen.

Hän kuitenkin toivoo saavansa videoilleen lisää yhteistöitä, joiden myötä tulojen olisi mahdollista kasvaa.