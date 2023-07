Nigerin sotilasjuntta syyttää Ranskaa sotilaallisen väliintulon suunnittelemisesta – Ranska kiistää

Vallankaapaneen sotilasjuntan mukaan Ranskan tarkoituksena olisi palauttaa syrjäytetty presidentti Mohamed Bazoum valtaan.



Ranskan ulkoministeri Catherine Colonna kiisti juntan väitteen maanantai-iltana ja lisäsi, että Bazoum on yhä mahdollista palauttaa valtaan.



Länsimaiden liittolainen Bazoum valittiin maan presidentiksi reilu kaksi vuotta sitten. Presidentin vartioston jäsenistä koostuva sotilasjoukko kaappasi vallan viime viikolla, ja kenraali Abdourahmane Tchiani julisti itsensä maan uudeksi johtajaksi



Vallankaappausta on kuitenkin kansainvälisesti karsastettu, ja Länsi-Afrikan talousyhteisö Ecowas antoi sunnuntaina Nigerin sotilasjuntalle viikon aikaa luopua vallasta. Se ei myöskään sulkenut pois voimankäytön mahdollisuutta, jos vaatimukseen ei suostuta.



Maanantaina Bazoumin puolue PNDS varoitti olemassa olevasta riskistä, että Nigeristä tulee diktatorinen ja totalitaarinen. Puolueen mukaan maanantaiaamuna pidätettiin öljyministeri ja kaivostoiminnan ministeri.



Aiemmin juntta on puolueen mukaan pidättänyt jo sisäministerin, liikenneministerin ja entisen puolustusministerin.