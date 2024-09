NHL-valmentajalta koskettava teko: Gaudreaun veljesten isä saapui paikalle harjoituksiin

Kutsun takana oli Flyersin kokenut päävalmentaja John Tortorella , joka esitteli Guy Gaudreaun joukkueelle. Flyers valmistautuu parhaillaan NHL-kauteen harjoitusleirillä Gaudreaun perheen kotiseudulla New Jerseyn osavaltiossa.

– Hän epäröi ensin, ja me annoimme hänen tulla oman aikataulunsa mukaan, Tortorella kertoi ESPN:n mukaan .

– Katsotaan ensi viikolla, jos saamme hänet vielä pari kertaa mukaan. Haluan, että hän myös osallistuu. Minusta on hänelle terapeuttista olla meidän kanssamme ja vetää muutamia harjoituksia.

– Tilanne on kauhistuttava. Hän (Guy Gaudreau) on valmentaja ja hän on tehnyt hienoa työtä paikallisen nuorisokiekon kanssa. Ajattelin, että olisi täydellistä saada hänet meidän mukaamme, Tortorella kommentoi.