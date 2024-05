NHL-trilleri ratkesi jatkoajalla – New York Rangers tasoitti voitot Florida Panthersia vastaan

Varsinaisen peliajan ainoat osumat tehtiin jo avauserässä, ja loppuaika luisteltiin 1–1-tasatilanteessa. Ottelun ratkaisi lopulta New Yorkille Barclay Goodrow, kun jatkoaikaa oli pelattu nelisentoista minuuttia.



Floridan suomalaishyökkääjä Anton Lundell kirjautti syöttöpisteen Carter Verhaeghen ylivoimalla ensimmäisen erän lopulla tekemästä tasoituksesta. Lundellille syöttöpiste oli tämän kevään pudotuspelien kahdeksas, ja tehopisteitä on kasassa nyt yhteensä kymmenen.



Goodrow'n lisäksi ottelun sankareiden joukkoon lukeutuivat Rangers-vahti Igor Shesterkin ja Panthersin veskari Sergei Bobrovski. Shesterkin torjui kaikkiaan 26 ja Bobrovski 28 laukausta.



Ottelun kovin pistenikkari oli New Yorkin Vincent Trocheck, joka teki seuransa ainoan varsinaisella peliajalla syntyneen maalin sekä nappasi syöttöpisteen Goodrow'n ratkaisumaalista.