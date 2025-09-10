Jääkiekkoilija Mikko Rantanen on mennyt kihloihin puolisonsa Susanna Rannan kanssa.
Mikko Rantanen kertoo kihlauksestaan sosiaalisen median palvelussa Instagramissa.
Päivityksessä on kuva pariskunnasta meren äärellä ja tekstissä emojit sormuksesta ja sydämestä.
Susanna Ranta kommentoi julkaisua niinikään sydänemojin saattelemana.
– Rakastan sinua, Ranta kirjoittaa.
Myös Ranta kertoo Instagram-tilillään pariskunnan kihlautumisesta. Kuvissa Ranta ja Rantanen suutelevat ja Rannan sormessa kiiltelee näyttävä kihlasormus.
Mikko Rantanen, 28, pelaa tällä hetkellä NHL-joukkue Dallas Starsissa.