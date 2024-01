NHL-tähdeltä poikkeuksellinen ulostulo – ryöpytti rajusti joukkuetovereitaan: "Heidän on ymmärrettävä se"

Isäntäjoukkue Kings aloitti ottelun vahvasti ja johti peliä avauserän jälkeen 3-1. Tästä eteenpäin maalinteosta vastasi kuitenkin vain Buffalo ja isännät joutuivat poistumaan kaukalosta tyhjin käsin 3-5-tappion myötä.

Joukkueen tähtipuolustaja Drew Doughty antoi ottelun jälkeen kovaa palautetta joukkuetovereilleen.

– Minusta meillä on tässä pukukopissa kavereita, jotka ovat liian huolissaan itsestään ja omista tehopisteistään. Me johdimme 3-1 ja kaverit alkoivat luulla, että tänään on herkkuilta. Lopetimme pelaamisen ja pelasimme surkean toisen ja kolmannen erän, Doughty kertoo Bally Sportsin videolla.

– Tässä kyse on joukkueesta, eikä itsestäsi. Monen kaverin on ymmärrettävä se, Doughty jyrähtää.

Kingsillä on käynnissä todella haastava vaihe, sillä joukkue on voittanut 14 edellisestä ottelustaan vain kaksi. 34-vuotias Doughty tietää, mitä voittaminen vaatii, sillä hän on voittanut Kings-paidassa kaksi Stanley Cupin mestaruutta.

Joukkueen varakapteenina toimiva Doughty toivoo joukkueeltaan petrausta vaikean jakson keskellä.