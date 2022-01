NHL:ssä viiden maalin superilta! Patrik Laine yksi harvoja vastaavaan yltäneitä

NHL:n verkkosivujen mukaan Meier on ensimmäinen Sharks-pelaaja, joka on onnistunut tekemään viisi maalia ottelun aikana.

Liigatasolla hän on järjestyksessään viides pelaaja, joka on onnistunut tässä 2000-luvulla. Viimeisimpänä siinä onnistui New York Rangersin Mika Zibanejad maaliskuussa 2020, sitä ennen Patrik Laine marraskuussa 2018. Suomalaistähti pelasi tuolloin vielä Winnipeg Jetsissä.